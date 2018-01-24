Порошенко: Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 году

Президент поблагодарил партнеров из МВФ за мощный сигнал в поддержку Украины.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ сейчас, в 2018 году. Поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощью от ЕС , сотрудничеством со Всемирным Банком, но и доверие инвесторов. Я очень благодарен нашим партнерам из МВФ за очень мощный сигнал в поддержку Украины", - подчеркнул Президент по итогам переговоров с Директором-распорядителем МВФ .

Петр Порошенко поблагодарил Кристин Лагард за очень эффективное сотрудничество в течение прошлого года .

"Я очень доволен последним полугодием, когда мы внедрили много реформ. И сегодня мы договорились продолжить эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнить все, о чем мы договорились сегодня и в прошлом", - подчеркнул Петр Порошенко.

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что очень довольна продуктивными переговорами с Президентом Порошенко и членами его команды.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что отсутствие пятого транша в ближайшие полгода будет означать прекращение программы МВФ .

Действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).