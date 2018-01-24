Порошенко призвал Израиль признать Голодомор геноцидом

Президент в Давосе поговорил с Нетаньяху.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

"Президент Украины акцентировал внимание собеседника на 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов, которая отмечалась в 2018 году, и отметил, что в Украине ожидают признания дружественным Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа. Учитывая приближение Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января в Украине и во всем мире, Петр Порошенко выразил солидарность с чествованием памяти жертв этой ужасной трагедии", - сообщается на сайте президента.

Порошенко также подтвердил приглашение Беньямину Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в удобное время, а также выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в декабре 2017 года.

Собеседники согласились с необходимостью дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем. В этой связи стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.