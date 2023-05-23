Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом

Також членів Альянсу закликають запросити Україну до альянсу уже в липні.

Парламентська асамблея Північноатлантичного визнала злочини Росії проти України геноцидом, повідомив із засідання ПА НАТО у Люксембурзі голова делегації Верховної Ради Єгор Чернєв, інформує ZN.ua.

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
© NATO/Flickr

«Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у Росії – рашизмом. Одностайно», - написав він у Facebook.

За його словами у декларації парламентарі країн НАТО врахували усі ключові побажання української делегації. Зокрема у ній висловлено підтримку міжнародному трибуналу та допомозі Україні до перемоги і після неї, засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, а також санкції, репарації, і план Маршалла та багато іншого.

Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

«Ми довго боролися за такі прямі та чіткі формулювання», - зазначив Чернєв та подякував у допомозі польському політику, депутату Сейму Республіки Польща Міхалу Щербі.


Ірина Знась, ZN.ua





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