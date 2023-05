Парламент Великої Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата громад ухвалила рішення одноголосно.

Парламент Великої Британії у четвер, 25 травня, ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення ухвалено Палатою громад у Лондоні одноголосно. Про це у Twitter повідомила голова комітету у закордонних справах Великої Британії Алісія Кернс, інформує ZN.ua .

«Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати і вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду. Ми стоїмо за наших друзів в Україні», — наголосила вона.

Today the British Parliament rightly took the decision to recognise the Holodomor of 1932-1933 as a genocide.



We hope this goes some way to remember and commemorate the millions of Ukrainians who were starved to death.



We stand with our friends in Ukraine.