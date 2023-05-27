Парламент Великої Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Палата громад ухвалила рішення одноголосно.
Парламент Великої Британії у четвер, 25 травня, ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення ухвалено Палатою громад у Лондоні одноголосно. Про це у Twitter повідомила голова комітету у закордонних справах Великої Британії Алісія Кернс, інформує ZN.ua.
«Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати і вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду. Ми стоїмо за наших друзів в Україні», — наголосила вона.
Today the British Parliament rightly took the decision to recognise the Holodomor of 1932-1933 as a genocide.
We hope this goes some way to remember and commemorate the millions of Ukrainians who were starved to death.
Авторка резолюції, консерваторка Полін Летем назвала це рішення посланням президенту Росії Владіміру Путіну та провела аналогії з розв'язаною ним війною проти України.
«Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні - знищити українську націю і концепцію української ідентичності», — заявила Летем.