Парламент Великої Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата громад ухвалила рішення одноголосно.

Парламент Великої Британії у четвер, 25 травня, ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення ухвалено Палатою громад у Лондоні одноголосно. Про це у Twitter повідомила голова комітету у закордонних справах Великої Британії Алісія Кернс, інформує ZN.ua.

Парламент Великої Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу
© Василь Артюшенко, ZN.UA

«Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати і вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду. Ми стоїмо за наших друзів в Україні», — наголосила вона.

Today the British Parliament rightly took the decision to recognise the Holodomor of 1932-1933 as a genocide.

We hope this goes some way to remember and commemorate the millions of Ukrainians who were starved to death.

We stand with our friends in Ukraine.

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) May 25, 2023

Авторка резолюції, консерваторка Полін Летем назвала це рішення посланням президенту Росії Владіміру Путіну та провела аналогії з розв'язаною ним війною проти України.

«Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні - знищити українську націю і концепцію української ідентичності», — заявила Летем.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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