Профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українців

Комітет у закордонних справах італійського парламенту підтримав рішення про визнання Голодомору 1932–1933 років, штучно створеного радянською владою, геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ході брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, пише “ЄП”.

"Для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки цьогго року виповнюються вже 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", – сказав глава нашої держави.

Зеленський додав, що тепер Україна буде очікувати на затвердження відповідної резолюції голосуванням всього італійського парламенту.