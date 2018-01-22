Франция передумала принимать у себя Всемирную выставку-2025

Правительство Франции надеется сократить бюджетный дефицит.

Эдуар Филипп Фото: francebleu.fr

Франция отзовет свою кандидатуру на проведение у себя Всемирной выставки в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филип, передает "Укринформ".

"Я решил не продолжать участие Франции в отборе кандидатов на проведение Всемирной выставки. Кандидатура будет отозвана", - сообщил Филип.

Глава французского правительства уже написал соответствующее письмо председателю оргкомитета Выставки Паскалю Лами.

По словам главы французского правительства, в экономических прогнозах по проведению мероприятия существуют "структурные недостатки", поскольку среди приоритетов правительства - сокращение бюджетного дефицита Франции, поэтому оно не может взять на себя риск дополнительных обязательств.

Организаторы Выставки во Франции рассчитывали минимум на 35-40 млн посетителей, оценивая общее возможное количество гостей в 65 млн. Однако, оценив результаты предыдущей выставки, которая проходила в 2015 году в Милане, во Франции решили не рисковать. Дело в том, что Всемирную выставку в Милане посетили всего 20 млн человек, а ожидаемые доходы в объеме €1,3 млрд на практике составили €455 млн и не дали ожидаемого притока капитала в виде инвестиций после проведения выставки.

Как известно, Всемирная выставка происходит каждые пять лет. В октябре 2020 года она пройдет в Дубае.