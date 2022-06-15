"Строит из себя жертву": в США появился "засланный казачок" из РФ, продвигающий нарративы кремля

"Строит из себя жертву": в США появился "засланный казачок" из РФ, продвигающий нарративы кремля

Как зафиксировал анализ, его позиционирование в информационном пространстве США имеет три составляющих.

Засланный россией "казачок" активно продвигает во влиятельных западных медиа кремлевские нарративы, прикрываясь образом "одинокого" дипломатического изгнанника. Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме.

Речь идет о после роSSийской федерации в США Анатолие Антонове. Как зафиксировал анализ, позиционирование Антонова в информационном пространстве США имеет три составляющих.

Первоначально посол рф через издания Politico, WSJ, The Washington Post и другие рассказывает, что представители всех государственных учреждений США отказываются сотрудничать с ним. То есть Антонов строит из себя жертву и изгнанника. Также посол жалуется, что его шеф владимир путин тоже не хочет с ним говорить.

Затем Антонов через те же медиаресурсы заявляет о преследовании сотрудников его посольства, мол, роSSийским дипломатам в США "угрожают расправой".

владимир путин

А сейчас заявления посла о том, что "россия никогда не капитулирует", а "Украине нельзя поставлять тяжелое вооружение", активно цитируют ведущие западные медиа, подавая его тезисы как альтернативную точку зрения представителя россии, который просто выполняет свою работу.


Александра Павленко, politeka.net





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