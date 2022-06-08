Меркель не чувствует себя ответсвенной за нападение РоSSии на Украину и не будет извиняться

Экс-канцлер правительства Германии осудила действия РоSSии в Украине, но себя за это она не винит, информирует ZN.ua.

Меркель не чувствует себя ответсвенной за нападение РоSSии на Украину и не будет извиняться
© spiegel.de

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, нарушившая недавно молчание о войне в Украине, снова прокомментировала эту тему и заявила, что ее вины в этом нет. Об этом она сказала в интервью журналисту SPIEGEL Александру Осангу, которое происходило при зрителях на сцене «Берлинер ансамбля».

На вопрос Осанга, могла ли она сделать что-то, чтобы предотвратить войну, Меркель ответила: «Я не обвиняю себя, – сказала она. – Можно ли было сделать больше для предотвращения такой трагедии – я думаю, что эта ситуация уже сейчас является большой трагедией – можно ли было это предотвратить? Я задаю себе эти вопросы, конечно».

Но при этом она обвинила небезупречную архитектуру безопасности. «Нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это», – сказала она.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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