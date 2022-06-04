Приходит отказ на украинском языке: Мексика не хочет принимать туристов из РоSSии, фотофакт

При оформлении электронного разрешения въезда в Мексику на сайте дипмиссии гражданам РоSSии приходит отказ на украинском языке.

Об этом сообщает РИА "Новости" на своем Telegram-канале, информирует Апостроф.

Так, чтобы роSSийский турист попал в Мексику, ему с 2017 года разрешено приземлиться в страну по электронной визе и только самолетом. На сайте посольства Мексики говорится, что разрешение можно не оформлять только тем, у кого есть виза страны, входящую в Шенгенскую зону, а также постоянное разрешение на проживание от нескольких стран. Для того, чтобы оформить разрешение онлайн, нужно указать в анкете на сайте дипмиссии личные данные, гражданство и даты посещения Мексики.

Так можно было сделать до теперь, так как если сейчас указать гражданство "РоSSия", то после заполнения анкеты на экране сразу же всплывает текст на украинском языке. В нем сообщают россиянину, что анкета не обработана.

"К сожалению, вынуждены сообщить, что ваш запрос на получение электронной авторизации (SAE) не может быть обработан. Если вы собираетесь поехать в Мексику, вы можете обратиться в мексиканское консульство для получения визы", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/rian_ru


Екатерина Глянько, Апостроф





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