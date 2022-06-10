Франция готова принять участие в операции по разблокированию порта Одессы

Франция готова принять участие в операции по снятию роSSийской блокады с Одесского порта, чтобы вернуть возможность экспорта зерновых из Украины. Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет BFMTV .

"Мы открыты для сторон в том, чтобы была проведена операция, которая позволит получить абсолютно безопасный доступ в Одесский порт, то есть позволит судам пройти, несмотря на то, что море заминировано", — заявил советник президента Франции.

Кроме этого, в Елисейском дворце ответили на критику президента Эммануэля Макрона за его призыв "не унижать" всю РФ из-за "ошибки" Путина. Там заверили, что Франция хочет, чтобы Украина была победителем в войне с Россией .

"Как имел возможность сказать президент, мы хотим победы Украины. Мы желаем, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена. Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война РоSSии против Украины прекратилась как можно быстрее", — сказал советник Макрона.