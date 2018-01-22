Бывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом Свободы
Порошенко отметил его роль в развитии независимой Украины.
Бывший исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" (входит в основанную Джорджем Соросом сеть Фондов открытого общества) Евгений Быстрицкий 22 января был награжден орденом Свободы.
Награду за значительный личный вклад в государственное строительство и развитие Украины он получил из рук президента Петр Порошенко на торжествах, посвященных столетию со дня провозглашения независимости УНР и Дню Соборности.
Орден, полученный им, - один из самых высоких в Украине. По состоянию на 22 января его получили только 58 человек, многие из которых - граждане других стран.
Фонд "Возрождение" - крупнейшая и старейшая благотворительная фундация в Украине. Своей миссией фонд декларирует развитие открытого, плюралистического общества в Украине на основе демократических ценностей, поддержку значимых общественных инициатив. "Возрождение" предоставляет финансовую и экспертную поддержку организациям гражданского общества Украины.
Быстрицкий возглавлял его с 1998 до конца 2017 года.
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