Бывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом Свободы

Порошенко отметил его роль в развитии независимой Украины.

Евгений Быстрицкий

Бывший исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" (входит в основанную Джорджем Соросом сеть Фондов открытого общества) Евгений Быстрицкий 22 января был награжден орденом Свободы.

Награду за значительный личный вклад в государственное строительство и развитие Украины он получил из рук президента Петр Порошенко на торжествах, посвященных столетию со дня провозглашения независимости УНР и Дню Соборности.

Орден, полученный им, - один из самых высоких в Украине. По состоянию на 22 января его получили только 58 человек, многие из которых - граждане других стран.

Фонд "Возрождение" - крупнейшая и старейшая благотворительная фундация в Украине. Своей миссией фонд декларирует развитие открытого, плюралистического общества в Украине на основе демократических ценностей, поддержку значимых общественных инициатив. "Возрождение" предоставляет финансовую и экспертную поддержку организациям гражданского общества Украины.

Быстрицкий возглавлял его с 1998 до конца 2017 года.