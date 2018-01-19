Северная Корея проведет военный парад в преддверии Олимпиады - СМИ
Правительство Северной Кореи планирует провести в столице военный парад в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхёнчхан.
Об этом сообщает
«Приглашения, присланные дипломатам, а также спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Пхеньян готовится к большому военному параду накануне Игр в Пхёнчхане, которые начнутся 9 февраля и на которых будут представлены северокорейские спортсмены и группы поддержки», - говорится в сообщении.
Дипломатические источники в Пхеньяне заявили CNN, что военные атташе, имеющие отношение к КНДР, получили приглашения на мероприятие.
В копии письма, направленного властями КНДР военным атташе, предлагается им и их женам посетить торжественное мероприятие в Пхеньяне для празднования 70-й годовщины официального создания Корейской народной армии 8 февраля.
В четверг веб-сайт NK News, анализируя ситуацию по Северной Корее, опубликовал спутниковые снимки, которые, вероятно, показывают подготовку к параду в Пхеньяне.
«В параде, как предполагается, примут участие 28 пехотных формирований с традиционным военным оркестром", - отметил эксперт, который проанализировал снимки с коммерческого спутника», - сообщает Reuters.
Аналитики отмечают, что военный парад может поставить под сомнение нормализацию отношений между КНДР и Южной Кореей. Однако, с другой стороны, отмечается, что к подготовке к нему привлечено намного меньше военных, чем в прошлом году. Кроме того, анализ спутниковых снимков не показал наличие ракетных систем во время подготовки к вероятному параду.
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