Северная Корея проведет военный парад в преддверии Олимпиады - СМИ

Правительство Северной Кореи планирует провести в столице военный парад в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатов.

«Приглашения, присланные дипломатам, а также спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Пхеньян готовится к большому военному параду накануне Игр в Пхёнчхане, которые начнутся 9 февраля и на которых будут представлены северокорейские спортсмены и группы поддержки», - говорится в сообщении.

Дипломатические источники в Пхеньяне заявили CNN, что военные атташе, имеющие отношение к КНДР , получили приглашения на мероприятие.

В копии письма, направленного властями КНДР военным атташе, предлагается им и их женам посетить торжественное мероприятие в Пхеньяне для празднования 70-й годовщины официального создания Корейской народной армии 8 февраля.

В четверг веб-сайт NK News, анализируя ситуацию по Северной Корее, опубликовал спутниковые снимки, которые, вероятно, показывают подготовку к параду в Пхеньяне.

«В параде, как предполагается, примут участие 28 пехотных формирований с традиционным военным оркестром", - отметил эксперт, который проанализировал снимки с коммерческого спутника», - сообщает Reuters.