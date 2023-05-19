Південна Корея випробувала новітню балістичну ракету KTTSM

Вона призначена для знищення укріплень, техніки та живої сили противника.

Південнокорейське оборонне агентство з технологій та якості успішно провело сертифікаційні випробування вітчизняної ракети. Вона називається "Korean Tactical Surface-to-Surface Missile" (KTSSM). Про це пише портал Janes, інформує ZN.ua.

Південна Корея випробувала новітню балістичну ракету KTTSM
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Тести пройшли цього тижня на об'єкті, який належить Агентству оборонного розвитку. У ньому брали участь фахівці компанії-виробника Hanwha Aerospace, представники адміністрації програми оборонних закупівель та південнокорейські військові.

KTSSM - це ракета класу "поверхня-поверхня". Вона має калібр 400 мм і може вражати цілі на відстані до 180 км. Насамперед вона призначена для завдавання ударів по артилерійських установках противника, а також по укріпленням та іншій техніці.

Голова адміністрації програми оборонних закупівель Чан Бон Гі після тесту заявив, що KTSSM є найкращою високоточною керованою зброєю в Південній Кореї. Успішні сертифікаційні випробування дають змогу розпочати запуск повномасштабного серійного виробництва.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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