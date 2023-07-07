ЗСУ знищили новітню розробку росіян — РСЗВ "Торнадо"

Військові не повідомляють, на якому напрямку зняли це відео.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ продовжує показувати на своїх сторінках у соцмережах, як українські військові нищать російську техніку. На черзі відео 47-ої окремої артилерійської бригади, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили новітню розробку росіян — РСЗВ
© Скріншот ZN.UA

"Аеророзвідка 47-ої окремої артилерійської бригади спільно з HIMARS знищили РСЗВ "Торнадо" - новітню розробку окупантів", - підписав СтатКом відео на своєму Tg-каналі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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