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2023-07-07
ЗСУ знищили новітню розробку росіян — РСЗВ "Торнадо"
Військові не повідомляють, на якому напрямку зняли це відео.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ продовжує показувати на своїх сторінках у соцмережах, як українські військові нищать російську техніку. На черзі відео 47-ої окремої артилерійської бригади, інформує
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"Аеророзвідка 47-ої окремої артилерійської бригади спільно з HIMARS знищили РСЗВ "Торнадо" - новітню розробку окупантів", - підписав СтатКом відео
Вікторія Хмілевська, ZN.ua