ЗСУ знищили новітню розробку росіян — РСЗВ "Торнадо"

Військові не повідомляють, на якому напрямку зняли це відео.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ продовжує показувати на своїх сторінках у соцмережах, як українські військові нищать російську техніку. На черзі відео 47-ої окремої артилерійської бригади, інформує ZN.ua .

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