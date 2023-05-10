ГУР: Іноземні гості на параді — щит для Путіна на Червоній площі

За даними нашої розвідки, учора ворог готував провокацію проти свого населення, але вона не знадобилася.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Москва запросила на "парад побєди" іноземних лідерів, аби забезпечити собі живий щит на Червоній площі. Під час телемарафону він зауважив, що якби Україна планувала б щось зробити під час самого дійства, то ефект був би помітним, інформує ZN.ua.

ГУР: Іноземні гості на параді — щит для Путіна на Червоній площі
© Сайт Кремля

Та цього не сталося, адже наша країна здійснює удари лише по військових об'єктах, а не по пропагандистських заходах.

Юсов також зауважив, що цього року світ побачив "парад побєди" без тієї самої "побєди". Адже окупанти не досягли жодної з поставлених собі цілей, в тому числі й не захопити до 9 травня Бахмут, як планували раніше.

"Взагалі, головна небезпека вчора для жителів РФ виходила власне від їхнього ж режиму... Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації і один сценарій був, у тому числі, провокації проти власного населення", - розповів Юсов.

Та дещо росіянам все ж того дня не вдалося проконтролювати. Наприклад, відбулася заборонена раніше акція "Безсмертний полк". Кремль боявся, що люди масово вийдуть на вулиці з портерними вже не ветеранів, а окупантів, які померли в Україні.

"Крім того, живим щитом вони забезпечили червону площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший", - додав Юсов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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