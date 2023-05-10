Путін сидів на параді між ветеранами НКВС та КДБ, які жодного дня не були на фронті – ЗМІ

Один із них «боровся» з ОУН-УПА, а другий під час війни був ще дитиною.

Президент Росії Владімір Путін 9 травня на параді перемоги на Червоній площі сидів поруч із двома ветеранами НКВС та КДБ, але жоден із них не воював проти нацистських військ. Про це повідомляє російське опозиційне видання «Агентство», інформує ZN.ua.

Праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін (у кепці). 1942-го року, він записався в армію добровольцем, але на фронт так і не потрапив. Після закінчення школи снайперів, 1944-го року, його у складі НКВС відправили до України, зокрема до Львівської області «виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України». Тобто, він був у складі підрозділів, які діяли проти ОУН-УПА.

«Ми мало знали про бандерівців на той час. Вони вчинили полювання: упродовж двох днів розстріляли понад 5000 людей, відчули себе господарями у Львові, в Україні. – Згадував сам Двойкін, називаючи їх, як і нинішня російська пропаганда, нацистами. – Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили у лісах, покинутих хуторах».

Ліворуч від Путіна сидів Геннадій Зайцев, який народився 1934 року. На момент початку бойових дій йому було лише п'ять років від народження, а на момент закінчення – 11 років. Зайцева призвали на військову службу лише 1953 року. Після закінчення термінової служби він залишився в армії, а в 1959 почав служити в КДБ.

1968 року Зайцев брав участь в окупації радянськими військами Чехословаччини. Він керував групою 7 Управління КДБ СРСР в операції, яка захопила будівлю МВС у Празі. У 70-х Зайцев очолив створену Юрієм Андроповим антитерористичну групу «Альфа».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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