Появились подробности отдыха Порошенко на Мальдивах

Журналисты утверждают, что президент потратил $500 тыс.

Появились подробности отдыха Порошенко на Мальдивах

Отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле стоил не менее $500 тыс., утверждают журналисты программы "Схемы".

По информации издания, Порошенко вылетел из Киева 1 января на одном из самых дорогих самолетов бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. В компании подсчитали, что аренда и перелет самолета из Киева в столицу Мальдив Мале стоит от 119 до 154 тыс. евро.

Источники "Схем" сообщили, что Порошенко со спутниками (всего восемь взрослых и двое детей) остановился в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, выбрав самую дорогую виллу на отдельном острове. Стоимость проживания составляет не менее $46 тыс. в сутки, то есть за шесть суток он должен был заплатить $276 тыс.

Журналисты также утверждают, что на дополнительные услуги президент потратил $37 550.

Напомним, ранее в Администрации президента сообщили, что Порошенко на новогодне-рождественские праздники совершил частную поездку на Мальдивские острова. По их данным, это был короткий отпуск за счет собственных средств. В АП пообещали, что президент задекларирует расходы на поездку в электронной декларации.


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