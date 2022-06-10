18% погибших служили в лучших подразделениях: появились новые данные о потерях рф в Украине

Гибнут от рук украинских воинов не только рядовые оккупанты, но и офицерский состав вплоть до самых высоких чинов.

В регионах рф местные власти закупают сотни могил и там массово появляются свежие могилы ликвидированных в Украине роSSийских солдат. О гибели от 30 до 100% захороненных в них россиян не сообщалось публично.

Об этом в новом расследовании пишет Русская служба ВВС.

За последние две недели журналисты разыскали новые могилы ликвидированных оккупантов на кладбищах Хабаровска, Воронежа и села Борисовка под НовороSSийском.

В Хабаровске нашли 18 могил, о гибели 15 захороненных в них военнослужащих, а это порядка 80% - не сообщалось публично даже в соцсетях. Под НовороSSийском из 6 погибших не упоминались пятеро. В Воронеже умолчали о троих.

Всего ВВС ознакомилась с ситуацией на 14 кладбищах в городах и селах россии. На каждом из них были могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, их доля варьировалась от 30 до 100%.

Таким образом, журналисты-расследователи предположили, что список подтвержденных потерь может содержать по меньшей мере на 40-70% меньше имен погибших, чем реально захоронено в рф.

По подсчетам журналистов, 46% погибших "добровольцев" - люди старше 40 лет, 20 человек отправились воевать, будучи старше 50 лет. Абсолютное большинство погибших добровольцев имеет за плечами опыт службы в армии по призыву или контракту.

Впрочем вербуют в оккупационную армию и традиционными способами. К примеру, на сайте министерства обороны рф сейчас размещено 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Дагестана - Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

"Пушечное мясо" на войну заманивают обещаниями денег. Чем беднее и депрессивнее регион - тем больше там желающих "заработать" на войне.

Гибнут от рук украинских воинов не только рядовые оккупанты, но и офицерский состав вплоть до самых высоких чинов - 18% установленных погибших - это офицеры. Из установленных журналистами погибших роSSийских оккупантов более 20% служили в ВДВ. Более 19% погибших служили в мотострелковых войсках.

В списке потерь, которые Русская служба ВВС считает подтвержденными - 124 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 73 бойца спецназа ГРУ и подполковник спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в россии.