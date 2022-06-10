18% погибших служили в лучших подразделениях: появились новые данные о потерях рф в Украине

оккупанты, захоронение роSSийского солдата

Гибнут от рук украинских воинов не только рядовые оккупанты, но и офицерский состав вплоть до самых высоких чинов.

В регионах рф местные власти закупают сотни могил и там массово появляются свежие могилы ликвидированных в Украине роSSийских солдат. О гибели от 30 до 100% захороненных в них россиян не сообщалось публично.

Об этом в новом расследовании пишет Русская служба ВВС.

За последние две недели журналисты разыскали новые могилы ликвидированных оккупантов на кладбищах Хабаровска, Воронежа и села Борисовка под НовороSSийском.

В Хабаровске нашли 18 могил, о гибели 15 захороненных в них военнослужащих, а это порядка 80% - не сообщалось публично даже в соцсетях. Под НовороSSийском из 6 погибших не упоминались пятеро. В Воронеже умолчали о троих.

оккупанты, похороны, могилы, кладбище

Всего ВВС ознакомилась с ситуацией на 14 кладбищах в городах и селах россии. На каждом из них были могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, их доля варьировалась от 30 до 100%.

Таким образом, журналисты-расследователи предположили, что список подтвержденных потерь может содержать по меньшей мере на 40-70% меньше имен погибших, чем реально захоронено в рф.

оккупанты, роSSийская армия

По подсчетам журналистов, 46% погибших "добровольцев" - люди старше 40 лет, 20 человек отправились воевать, будучи старше 50 лет. Абсолютное большинство погибших добровольцев имеет за плечами опыт службы в армии по призыву или контракту.

Впрочем вербуют в оккупационную армию и традиционными способами. К примеру, на сайте министерства обороны рф сейчас размещено 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Дагестана - Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

"Пушечное мясо" на войну заманивают обещаниями денег. Чем беднее и депрессивнее регион - тем больше там желающих "заработать" на войне.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Гибнут от рук украинских воинов не только рядовые оккупанты, но и офицерский состав вплоть до самых высоких чинов - 18% установленных погибших - это офицеры. Из установленных журналистами погибших роSSийских оккупантов более 20% служили в ВДВ. Более 19% погибших служили в мотострелковых войсках.

В списке потерь, которые Русская служба ВВС считает подтвержденными - 124 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 73 бойца спецназа ГРУ и подполковник спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в россии.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
The Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможетThe Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможет
Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощьЧерногория предоставит Украине дополнительную военную помощь
Саммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробностиСаммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробности
В ЕС уже подготовили "положительное" и "отрицательное" решения о предоставлении Украине статуса кандидата — СМИВ ЕС уже подготовили "положительное" и "отрицательное" решения о предоставлении Украине статуса кандидата — СМИ
МВД обработало 2,6 тыс. обращений родственников пленных, пропавших и погибших военныхМВД обработало 2,6 тыс. обращений родственников пленных, пропавших и погибших военных
Почему роSSийские оккупанты так панически боятся даже только четырех американских пусковых установок HIMARS в УкраинеПочему роSSийские оккупанты так панически боятся даже только четырех американских пусковых установок HIMARS в Украине
Atlantic Council: США передадут Украине системы HIMARS, как это отразится на войне?Atlantic Council: США передадут Украине системы HIMARS, как это отразится на войне?
Социологи рассказали, сколько украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если угроза войны останетсяСоциологи рассказали, сколько украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если угроза войны останется
Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военныхПотери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных
Повышение цен не должно быть причиной отказа в помощи Украине — ДжонсонПовышение цен не должно быть причиной отказа в помощи Украине — Джонсон
Последние новости
Подгружаем последние новости