Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Окончательный текст документа пока не известен

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
Фото: kievvlast.com.ua

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

За него проголосовали 280 депутатов.

Парламент со вторника рассматривал поправки к этому законопроекту, провалив все из них. Однако перед голосованием депутат Иван Винник, который представлял документ, зачитал целый ряд технико-юридических правок, которые были учтены без рассмотрения. Кроме того, депутаты поддержали несколько ранее отклоненных правок. Поэтому окончательный текст документа пока не известен.

В общих чертах документ не изменился, он определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.


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