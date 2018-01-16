Порошенко назначил главу Деснянского района Киева
Ранее Заболотный занимал должность председателя Березовской райадминистрации Одесской области.
Президент Петр Порошенко назначил главой Деснянского района Киева Геннадия Заболотного.
Об этом говорится в распоряжении №11/2018-рп на сайте президента.
"Назначить Заболотного Геннадия Вадимовича председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации с 17 января 2018 года, с оплатой труда в соответствии с законодательством в порядке перевода, освободив от должности главы Березовской районной государственной администрации Одесской области", - говорится в документе.
Ранее он занимал должность председателя Березовской райадминистрации Одесской области.
Напомним, 29 апреля 2016 года Порошенко уволил исполняющего обязанности главы Деснянской райадминистрации Вадима Онуфрийчука.
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