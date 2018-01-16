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Порошенко назначил главу Деснянского района Киева Ранее Заболотный занимал должность председателя Березовской райадминистрации Одесской области. Фото: www.president.gov.ua Президент Петр Порошенко назначил главой Деснянского района Киева Геннадия Заболотного. Об этом говорится в распоряжении №11/2018-рп на сайте президента. "Назначить Заболотного Геннадия Вадимовича председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации с 17 января 2018 года, с оплатой труда в соответствии с законодательством в порядке перевода, освободив от должности главы Березовской районной государственной администрации Одесской области", - говорится в документе. Ранее он занимал должность председателя Березовской райадминистрации Одесской области. Напомним, 29 апреля 2016 года Порошенко уволил исполняющего обязанности главы Деснянской райадминистрации Вадима Онуфрийчука.

LB.ua

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