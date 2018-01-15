Яценюк: завтрашнее голосование за закон о реинтеграции - тест на преданность национальным интересам

Парламент "должен наконец четко закрепить правовые оценки".

Яценюк: завтрашнее голосование за закон о реинтеграции - тест на преданность национальным интересам

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал завтрашнее голосование за закон о реинтеграции тестом на преданность национальным интересам.

"Завтра, 16 января, Верховная Рада должна пройти принципиальный тест на преданность национальным интересам - народным депутатам предстоит принять законопроект №7163 о реинтеграции оккупированных территорий", - написал он в Facebook, комментируя запланированное на завтра голосование в парламенте.

По словам политика, парламент "должен наконец четко закрепить правовые оценки": "РоSSия - агрессор. Боевые действия на Донбассе - не внутренний конфликт, а оборонительная война с Россией. Крым и Донбасс - оккупированы русскими. Законодательное признание этих фактов распространит на Кремль международно-правовые обязанности оккупанта".

Яценюк подчеркнул, что такой закон нужен для обороны страны, расширения международных санкций против Кремля, мирного процесса и возмещения убытков за вооруженную агрессию и оккупацию.

"Ожидаю, что завтра все украинские политики поставят правду и Украину выше, чем собственные амбиции, мелочные недоразумения или интересы спонсоров", - добавил лидер "Народного фронта".

Напомним, 15 ноября комитет Рады учел 238 правок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок в данный законопроект.


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