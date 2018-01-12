Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)

Народный избранник - бенефициар предприятия, которое продало мэрии Одессы здание за 185 млн грн.

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12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), сообщается на сайте НАБУ.

Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств горбюджета Одессы. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, заявили в НАБУ.

Обновление. Генпрокуратура выпустила сообщение несколько позже НАБУ, в котором отмечает, что местонахождение депутата и его подельника неизвестно.

"Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемых, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых, с целью вручения им ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последние уклоняются от следствия. В случае установления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины, последних будет объявлен в государственный и международный розыск", - сообщается на сайте ГПУ.

Речь идет о здании в составе целостного имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян", которое в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО.

В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова и у него дома.