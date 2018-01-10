В США производителя контента для роSSийского Sputnik обязали зарегистрироватьcя иноагентом

Каждый эфир роSSийского пропагандистского агентства в США будет сопровождаться соответствующим уведомлением.

В США производителя контента для роSSийского Sputnik обязали зарегистрироватьcя иноагентом
Фото: www.tatar-inform.ru

Компанию-производителя контента для роSSийского пропагандистского международного агентства и радио Sputnik в США - RIA Global LLC - обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Об этом говорится в официальном уведомлении Минюста США, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

На выполнение распоряжения у компании есть 30 дней. Документ датирован 5 января. В нем говорится, что RIA Global LLC "занимается политической деятельность в США в интересах международного информационного агентства "РоSSия сегодня".

После регистрации в качестве иноагента компания продолжит свою деятельность, однако "каждый эфир должен сопровождаться уведомлением" об этом статусе, подчеркивает РИА Новости. Также агентство отмечает, что RIA Global LLC - это американская компания, в которой работают американские журналисты.

Ранее в США в качестве иностранных агентов зарегистрировались телеканал RT America и связанная со Sputnik компания Reston Translator. Это было сделано по требованию Минюста США. В ответ РоSSия внесла ряд СМИ в собственный список иноагентств. В него вошли издания, у которых есть иностранное финансирование. В РоSSии первыми в этом перечне стали "Голос Америки", "Радио Свобода" и "Настоящее время".


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