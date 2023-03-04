У Москві задушили старшого розробника російської вакцини Sputnik V

Злочинця затримали.

Андрєя Ботікова, старшого наукового співробітника Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї було вбито під час сварки, повідомило в суботу державне інформаційне агентство ТАРС.

Чоловік, який підозрюється у вбивстві старшого наукового співробітника, відповідального за розробку вакцини від COVID-19 «Супутник V», визнав себе винним у злочині у п'ятницю.

За версією слідства, Алєксєй Владімірович Змановський задушив 45-річного Ботікова у квартирі будинку на вулиці Рогова та втік.

29-річний підсудний раніше вже чинив «тяжкі злочини». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними ТАРС, вбивство є «побутовим злочином та результатом конфлікту».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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