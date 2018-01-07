Полиция и Нацгвардия провели спецоперацию в Авдеевке: задержаны трое боевиков

Полиция и Нацгвардия провели спецоперацию в Авдеевке: задержаны трое боевиков (ФОТО)

В прифронтовой Авдеевке 5 января сотрудники полиции и Национальной гвардии провели проверку города с целью повышения уровня безопасности накануне рождественских праздников.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В отработке города были задействованы 100 силовиков, которые, после инструктажа в составе пеших и мобильных нарядов проверяли транспорт, документы водителей и пассажиров, а также отрабатывали адреса возможного нахождения разыскиваемых лиц, а также владельцев зарегистрированного оружия.

В результате проверки были задержаны трое мужчин в возрасте 31-39 лет, подозреваемые в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Полицейские изъяли два переработанных пистолета, ликвидировали незаконный пункт приема металлолома и обнаружили фальшивого "пенсионера МВД".

В пресс-службе напомнили, что в настоящий момент в Авдеевке проживает более 26 тысяч человек, из них более 2300 детей. С начала боевых действий в городе погиб 61 человек, еще более 500 получили ранения. 

Ранее украинская разведка сообщила о том, что в последние дни главные потери боевиков приходятся на передозировку алкоголем и наркотиками, а также другие небоевые потери.

При этом за период с 19 по 28 декабря подтвержденные потери противника составили 39 человек, из которых 34 – боевики так называемой "ДНР".




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