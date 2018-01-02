Немецкого депутата обвинили в разжигании национальной вражды
Немецкая полиция подозревает представительницу правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх в разжигании национальной вражды после публикации сообщения в Twitter. Соответствующее заявление направили в прокуратуру.
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Фон Шторх возмутилась в Twitter публикацией кельнской полиции с поздравлениями с Новым годом на нескольких языках, в частности на арабском.
«Они считают, что таким образом утолят варварские орды мужчин-мусульман, которые совершают изнасилования?» – написала она.
После этого страницу политика заблокировали на 12 часов. Фон Шторх продублировала сообщение на своей странице в Facebook.
В полиции Кельна заявили, что давно практикуют распространение важной информации несколькими языками перед большими мероприятиями. Полицейские считают, что такой подход помогает донести информацию до различных групп населения и способствует большему взаимопониманию.
По данным полиции, к охране порядка на новогодние праздники привлекали значительное количество правоохранителей, поэтому празднования прошли мирно.
Два года назад во время празднования Нового года в Кельне сотни женщин подверглись нападениям мигрантов. Полиция Германии позже сообщила, что, по данным расследования, большинство нападавших были иностранцами, в частности марокканцами и алжирцами, часть из которых просила убежища в Германии.
После этого по всей Германии усилили меры безопасности во время массовых мероприятий.
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Политика
02.01.2018 21:00