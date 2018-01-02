ГПУ: подозреваемым в причастности к катастрофе MH17 предложат добровольно предстать перед судом

После обнародования списка из 120 подозреваемых, им будет сообщено о подозрении.

ГПУ: подозреваемым в причастности к катастрофе MH17 предложат добровольно предстать перед судом
Фото: www.segodnya.ua

После обнародования списка из 120 человек, причастных к катастрофе Боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает "Укринформ".

"Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - сказал он.

Замгенпрокурора добавил, что у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - отметил Енин.

По его словам, уголовные дела в отношении граждан Украины будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

"То есть лицо будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий", - пояснил Енин.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Расследование показало, что Боинг был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из РоSSии и запущена с территории, которую контролировали боевики "ДНР".

Ключевым фигурантом дела MH17 назван роSSийский генерал Николай Ткачев


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