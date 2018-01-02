В Польше открыли реестр педофилов

Есть открытый и закрытый списки.

В Польше открыли реестр педофилов

В Польше с 1 января открыли реестр с данными педофилов, сообщили в министерстве юстиции страны.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что "преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, кто является их соседом".

"Право на охрану наших детей выше анонимности преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен столкнуться с серьезными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", – отметил Зебро.

Ранее соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс страны. Всего обнародованы имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

Также имеется закрытая часть реестра, куда попали данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. В этот список также добавили распространителей детской порнографии.

Закрытым списком смогут пользоваться полицейские, судьи, прокуроры, а также руководители школ и лагерей для отдыха детей.

Напомним в декабре Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра тех, кого поймали на домашнем насилии.


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