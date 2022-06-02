США построят в Польше более сотни военных объектов

В ближайшие 10 лет США планируют построить в Польше 110 военных объектов разного назначения, рассказал американский посол в Варшаве Марек Бжезинский.

Jak powiedzia? @POTUS Stany Zjednoczone bardzo powa?nie traktuj? nasze zobowi?zania wynikaj?ce z artyku?u 5. B?dziemy chroni? ka?dy cal terytorium NATO. Je?li zajdzie taka potrzeba, Polska i USA s? gotowe wsp?lnie odpowiedzie? na ka?de zagro?enie. Jeste?my zjednoczeni. https://t.co/jl9p9JYA6M — Ambasador Mark Brzezinski (@USAmbPoland) June 2, 2022