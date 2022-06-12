МИД РФ угрожает Польше ядерным ударом

Директор департамента информации МИД РФ Мария Захарова заявила, что депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский, предложивший вернуть Украине ядерное оружие из-за нарушения Россией Будапештского меморандума, ставит под удар польский народ, сообщает Корреспондент.

"Польские политики, контролируемые американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел" написала Захарова в Telegram.