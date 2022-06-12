МИД РФ угрожает Польше ядерным ударом

Угрозы поступили после того, как депутат Европейского парламента от Польши Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное вооружение, информирует ZN.ua.

МИД РФ угрожает Польше ядерным ударом

Директор департамента информации МИД РФ Мария Захарова заявила, что депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский, предложивший вернуть Украине ядерное оружие из-за нарушения Россией Будапештского меморандума, ставит под удар польский народ, сообщает Корреспондент.

"Польские политики, контролируемые американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел" написала Захарова в Telegram.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в случае реализации предложения Сикорского о предоставлении ядерного вооружения Украине возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент.


Антон Герасименко, ZN.ua





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