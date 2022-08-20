У зруйнованому ударом РФ гуртожитку в Харкові виявили тіла ще трьох загиблих

Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей, загиблих внаслідок російського ракетного удару по гуртожитку в місті Харків. Про це повідомила Харківська міська рада в Telegram .

“На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, один із убитих військами РФ – чоловік. Інші тіла потребують дослідження експертів, зважаючи на стан, у якому були виявлені.

За даними міськради, загальна кількість загиблих від влучення ворожої ракети в гуртожиток зросла до 18 людей.