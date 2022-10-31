ЗСУ вперше одним ударом знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів – Бутусов

Українські захисники вкотре влучили в «яблучко».

ЗСУ вперше одним ударом знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів – Бутусов
Фото – скріншот з карти DeepState

Вперше від початку війни Росії проти України ЗСУ зараз знищили цілу артилерійську батарею одразу і з п'яти самохідних установок окупантів. Трапилось це днями на Луганщині. Про це у Telegram повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї. САУ були знищені, судячи зі щільного розташування, одночасно», – написав Юрій Бутусов, інформує ZN.ua.

Він припустив, що це було влучання ракетами американських РСЗВ М142 HIMARS.

«Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але українські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрбатарейна боротьба», – зазначив Юрій Бутусов.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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