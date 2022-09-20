Мобілізація в Росії стане ударом для режиму Путіна і піде на користь Україні — розвідка

Продовження бойових дій підтримують переважно росіяни похилого віку, тоді як участь у війні беруть молоді громадяни, які не готові проливати кров, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Росії стане ударом для режиму Путіна і піде на користь Україні — розвідка
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У розвідці України не виключають, що Росія з допомогою пропаганди готується до оголошення мобілізації в країні для участі у війні проти України. Про це заявив представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post.

"На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації. Зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України..., - пояснює Скібіцький. - Не виключено, що є в Росії підтримка загальної мобілізації. Повторюсь, Зюганов і депутати Російської Думи все частіше стали говорити про війну із Заходом, про необхідність мобілізації. Буде формуватися "громадська думка", і зробити це буде набагато простіше, ніж на теперішньому етапі".

У розвідці нагадали, що в Росії від початку великої війни обговорюють питання впровадження мобілізації. За останні сім місяців армія окупантів зазнала значних втрат, а після початку контрнаступу Сил оборони необхідність поповнення прогалин в особовому складі стала для РФ все гострішою проблемою.

Скібіцький зазначає, що оголошення в Росії мобілізації буде значним ударом по режиму Владіміра Путіна, адже це стане підтвердження провалу так званої "спецоперації" й того, що насправді триває саме війна. Також представник розвідки вважає, що це зіграє на руку Україні. Річ у тому, що у РФ дійсно слабкі протестні настрої, проте представники молоді не хочуть йти воювати, а продовження так званої СВО підтримують переважно люди похилого віку.

"Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", - підсумував Скібіцький.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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