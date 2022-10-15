Укренерго знову поперджає про аварійні відключення: ракетним ударом вражено черговий енергооб'єкт

15 жовтня вранці внаслідок ракетної атаки зазнав тяжких руйнувань об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні ворог вчинив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. У результаті об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області зазнав тяжких руйнувань", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку в "Укренерго" попереджають про можливе застосування графіків аварійних відключень

Фахівці компанії вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону.

Нагадаэмо, українські фахівці вже повністю відновили 15 об’єктів критичної інфраструктури, які російські окупанти намагалися зруйнувати масованими ракетними ударами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

У більшості областей уже було повернуто технічну можливість постачання електроенергії, але в частині міст і районів енергетикам досі доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень.