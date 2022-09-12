Розгром російської армії на Харківщині став особистим ударом для Путіна – NYT

Військові невдачі Росії можуть послабити репутацію російського диктатора вдома як кмітливого геополітичного стратега, інформує ZN.ua.

Розгром російської армії на Харківщині став особистим ударом для Путіна – NYT
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Розгром Збройними силами України російської армії в ході контрнаступу створює новий вид політичного виклику для президента РФ Владіміра Путіна: це підриває імідж компетентності та могутності, над створенням якого він працював два десятиліття. Про це йдеться у статті американського журналіста російського походження Антона Трояновського для The New York Times.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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