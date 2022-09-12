Розгром російської армії на Харківщині став особистим ударом для Путіна – NYT

Розгром Збройними силами України російської армії в ході контрнаступу створює новий вид політичного виклику для президента РФ Владіміра Путіна: це підриває імідж компетентності та могутності, над створенням якого він працював два десятиліття. Про це йдеться у статті американського журналіста російського походження Антона Трояновського для The New York Times .