Ударом по Каховській ГЕС росіяни сподіваються водночас прикрити та виправдати відступ з Херсона – ISW

Якщо вони зважаться на удар, то точно під виглядом ЗСУ, інформує ZN.ua.

Ударом по Каховській ГЕС росіяни сподіваються водночас прикрити та виправдати відступ з Херсона – ISW
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Росіяни імовірно планують здати Херсон і відійти з правого берега Дніпра, тому готують відповідне інформаційне поле, яке дозволить це виправдати. А ще вони можуть готувати удар по Каховській гідроелектростанції в надії, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ. Такі висновки американського Інституту вивчення війни (ISW) містяться у звіті за 19 жовтня.

Експерти інституту зауважили, що командувач збройними силами РФ в Україні Сєргєй Суровікін повідомив, що російське військове керівництво має прийняти «важкі рішення» щодо Херсонської області та звинуватив Україну в планах удару по цивільній та житловій інфраструктурі Херсонської області. Водночас голова окупаційної адміністрації області Володимир Сальдо оголосив евакуацію людей на лівий берег Дніпра в очікуванні «широкомасштабного» українського наступу.

«Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території Херсонської області наступаючим українським військам», – сказано у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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