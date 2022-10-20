Ударом по Каховській ГЕС росіяни сподіваються водночас прикрити та виправдати відступ з Херсона – ISW
Якщо вони зважаться на удар, то точно під виглядом ЗСУ, інформує
Росіяни імовірно планують здати Херсон і відійти з правого берега Дніпра, тому готують відповідне інформаційне поле, яке дозволить це виправдати. А ще вони можуть готувати удар по Каховській гідроелектростанції в надії, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ. Такі висновки американського Інституту вивчення війни (ISW) містяться у
Експерти інституту зауважили, що командувач збройними силами РФ в Україні Сєргєй Суровікін повідомив, що російське військове керівництво має прийняти «важкі рішення» щодо Херсонської області та звинуватив Україну в планах удару по цивільній та житловій інфраструктурі Херсонської області. Водночас голова окупаційної адміністрації області Володимир Сальдо оголосив евакуацію людей на лівий берег Дніпра в очікуванні «широкомасштабного» українського наступу.
«Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території Херсонської області наступаючим українським військам», – сказано у звіті ISW.