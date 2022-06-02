Украина получит от Польше еще три эскадрона самоходных артиллерийских гаубиц

Ожидается, что артиллерия поступит в Украину в ближайшие месяцы, информирует ZN.ua.

Украина получит от Польше еще три эскадрона самоходных артиллерийских гаубиц

После переговоров Киева и Варшавы еще три эскадрона самоходных артиллерийских установок Krab отправятся в Украину, сообщает dziennik.pl.

Стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц на сумму в $700 млн. Первый эскадрон, 18 орудийных гаубиц, отправился в Украину на прошлой неделе.

Самоходная гаубица «Краб» имеет 155-миллиметровая орудие и поражает цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту.

Проблемным остается вопрос о боеприпасах, поскольку польская промышленность пока не может наладить их выпуск самостоятельно. Боеприпасы для украинских крабов, вероятно, обеспечат американцы.


Антон Герасименко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получит от США оружие с важным преимуществом: что попало в новый пакет помощиУкраина получит от США оружие с важным преимуществом: что попало в новый пакет помощи
Кремль уверен, что Украина использует РСЗО HIMARS против РоSSииКремль уверен, что Украина использует РСЗО HIMARS против РоSSии
Украина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатораУкраина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатора
Зеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSиюЗеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSию
Перепил "Боярышника": соцсети высмеяли заявление из РФ о захвате Украины ПольшейПерепил "Боярышника": соцсети высмеяли заявление из РФ о захвате Украины Польшей
На совещании по нацбезопасности РоSSии обсудили якобы начало захвата Польшей запада УкраиныНа совещании по нацбезопасности РоSSии обсудили якобы начало захвата Польшей запада Украины
Беларусь стянула "Искандеры": в СНБО ответили, сможет ли Украина отбить атакуБеларусь стянула "Искандеры": в СНБО ответили, сможет ли Украина отбить атаку
NYT: Украина защищает европейские ценности, но правда ли ЕС должен ей членство?NYT: Украина защищает европейские ценности, но правда ли ЕС должен ей членство?
Словакия передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana 2Словакия передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana 2
Политолог Олег Саакян: Украина не несет угрозы стратегическим интересам КитаяПолитолог Олег Саакян: Украина не несет угрозы стратегическим интересам Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости