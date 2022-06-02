Украина получит от Польше еще три эскадрона самоходных артиллерийских гаубиц

После переговоров Киева и Варшавы еще три эскадрона самоходных артиллерийских установок Krab отправятся в Украину, сообщает dziennik.pl .

Стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц на сумму в $700 млн. Первый эскадрон, 18 орудийных гаубиц, отправился в Украину на прошлой неделе.

Самоходная гаубица «Краб» имеет 155-миллиметровая орудие и поражает цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту.

Проблемным остается вопрос о боеприпасах, поскольку польская промышленность пока не может наладить их выпуск самостоятельно. Боеприпасы для украинских крабов, вероятно, обеспечат американцы.