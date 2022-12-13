В Німеччині підтвердили надання 24 нових самохідних гаубиць Україні

Також ЗСУ отримають шість або сім САУ Gepard.

В Німеччині підтвердили надання 24 нових самохідних гаубиць Україні
© wikipedia

Німеччина досі відмовляється надавати Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці. Про відправку чергової партії у кількості 24 одиниць повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. Її цитує видання Die Zeit.

“В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard”, – сказала Штрак-Ціммерман в ефірі програми RTL Direkt, інформує ZN.ua.

Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують. За словами Штрак-Ціммерман, їх надання зараз є просто необхідним і вона більше “не бачить причин не робити цього”.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — ЗеленськийРосії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — Зеленський
Ще мінус 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ в УкраїніЩе мінус 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ в Україні
Глава МЗС Литви закликав ФРН передати Україні танки LeopardГлава МЗС Литви закликав ФРН передати Україні танки Leopard
Україні пообіцяли МІГ-29: як вони вплинуть на спроможності ЗСУУкраїні пообіцяли МІГ-29: як вони вплинуть на спроможності ЗСУ
В Україні розсекретили генералів РФ, які наказували захоплювати Харківщину: фотоВ Україні розсекретили генералів РФ, які наказували захоплювати Харківщину: фото
WSJ: Який мир в Україні потрібен США?WSJ: Який мир в Україні потрібен США?
Через війну в Україні Путін не в змозі фінансувати свій вплив у інших країнах – ISWЧерез війну в Україні Путін не в змозі фінансувати свій вплив у інших країнах – ISW
Країни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдавсяКраїни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдався
Британія може розглянути питання надання Україні зброї більшої дальностіБританія може розглянути питання надання Україні зброї більшої дальності
Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідкаРосія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости