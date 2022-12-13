В Німеччині підтвердили надання 24 нових самохідних гаубиць Україні
Також ЗСУ отримають шість або сім САУ Gepard.
Німеччина досі відмовляється надавати Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці. Про відправку чергової партії у кількості 24 одиниць повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. Її цитує видання
“В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard”, – сказала Штрак-Ціммерман в ефірі програми RTL Direkt, інформує
Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують. За словами Штрак-Ціммерман, їх надання зараз є просто необхідним і вона більше “не бачить причин не робити цього”.