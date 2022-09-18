Німеччина продасть для ЗСУ партію гаубиць RCH-155: фото, відео та характеристики

Уряд Федеративної Республіки Німеччини схвалив постачання в Україну партії з 18 самохідних артилерійських установок RCH-155.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

За даними німецьких журналістів, вартість контракту із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро. Питання про постачання САУ обговорювали міністри оборони України та ФРН Олексій Рєзніков та Крістіне Ламбрехт ще у липні.

Ці установки поставлять в Україну не раніше 2025 року, через 30 місяців після укладання угоди.

RCH-155 - це колісна САУ на 8х8 шасі бронетранспортера Boxer. САУ має гармату L52 із заявленою дальністю стрілянини до 54 км (високоточними снарядами V-LAP). Темп стрілянини – 9 пострілів за хвилину. Споряджений боєкомплекст – 30 снарядів, возимий – 144. Шасі має двигун потужністю 815 к/с, що дозволяє розганяти 39-тонну машину до 100 км/год та забезпечувати пробіг на одній заправці до 700 км.