Кулеба: На кожну російську ракету для України має бути гаубиця, танк і бронемашина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував сьогоднішній ракетний удар по країні. На своїй сторінці у Twitter він знову закликав партнерів допомогти Україні необхідним озброєнням, позаяк це єдине, що може зупинити агресора.

"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має бути поставлена в Україну гаубиця, Україні – танк, Україні – бронемашина. Це фактично припинило б російський терор проти України та відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами", - написав Кулеба у своєму мікроблозі.

For each Russian missile or drone aimed at Ukraine and Ukrainians there must be a howitzer delivered to Ukraine, a tank for Ukraine, an armored vehicle for Ukraine. This would effectively end Russian terror against Ukraine and restore peace and security in Europe and beyond.