Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana-2

Україна отримала від Словаччині дві самохідні артилерійські установки Zuzana-2, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна, ми передали ще один подарунок. Ще дві новенькі гаубиці Zuzana 2 вже в Україні (а буде ще більше)", – зазначив Надь у Twitter.

155-мм гаубиця може стріляти на відстань до 40 км та має боєкомплект із 40 снарядів. При автоматичній перезарядці максимальний темп стрільби протягом першої хвилини – шість пострілів на хвилину, при ручній – два.

Автоматична перезарядка дає можливість стрільби «залпом» (MRSI – Multiple Rounds Simultaneous Impact), тобто, зміна заряду, траєкторії, тощо, призводить до того, що певна кількість снарядів може вразити ціль майже одночасно.