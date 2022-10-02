Данія, Норвегія і Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць для України

155-мм гаубиця може стріляти на відстань до 40 км.

Данія, Норвегія і Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць для України
© Ярослав Надь/Twitter

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Данія, Німеччина та Норвегія профінансують виготовлення 16 самохідних гаубиць Zuzana-2 для України.

"Підписав угоду з Данією, Німеччиною, Норвегією, які профінансують виробництво 16 сучасних 155-мм гаубиць Zuzana-2 для України на суму 92 мільйони євро", - написав Надь у Twitter.

155-мм гаубиця може стріляти на відстань до 40 км та має боєкомплект із 40 снарядів. При автоматичній перезарядці максимальний темп стрільби протягом першої хвилини – шість пострілів на хвилину, при ручній – два.

Автоматична перезарядка дає можливість стрільби «залпом» (MRSI – Multiple Rounds Simultaneous Impact), тобто, зміна заряду, траєкторії, тощо, призводить до того, що певна кількість снарядів може вразити ціль майже одночасно.


Анна Конюченко, ZN.ua





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