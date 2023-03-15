Німеччина закупить гаубиці PzH 2000 — ЗМІ

Такий крок буде зроблено, щоб відновити запаси після передачі Україні військової техніки, інформує ZN.ua.

Німеччина закупить гаубиці PzH 2000 — ЗМІ
© Военное обозрение

Німеччина закупить 10 самохідних гаубиць PzH 2000, щоб відновити запаси техніки після військової допомоги Україні навесні минулого року. Про це повідомляє Bild.

Остаточно бюджетний комітет має прийняти рішення про потенційну закупівлю 29 березня. Міністерство оборони хоче придбати десять самохідних гаубиць загальною ціною 154,7 млн ??євро. Контракт передбачатиме опцію придбання ще 18 гармат.

Водночас стало відомо, що депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц закликав до "більшої швидкості" в закупівлях зброї.

"Ми повинні прийти до системи, яка автоматично перезамовляє зброю, передану Україні - або в ідентичній формі, або в поточному варіанті, який є оптимальним на ринку – без місяців тестування", - сказав політик.

Раніше Німеччина передала Україні 14 гаубиць PzH 2000. Це сталося навесні 2022-го року в рамках коаліції з багатьма іншими європейськими країнами.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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