Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні

До неї увійшли вантажівки та спецтехніка.

Уряд Німеччини в п'ятницю оновив перелік військової допомоги Україні за останній тиждень, згадавши про передачу мостоукладальної машини Biber та броньованої інженерної машини Dachs. Список публікується на сайті німецького уряду, інформує ZN.ua.

Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні
© Википедия

Окрім мостоукладача Biber (всього їх тепер дев'ять) та машини Dachs (загалом п'ять), Україна отримала від Німеччини інженерну машину розмінування (четверту за рахунком).

Також в складі пакету допомоги згадуються три станції для створення радіоперешкод (перед тим ФРН передала сім таких установок), два комплекси протидронного захисту, шість сідельних тягачів та три напівпричепи.

Минулого тижня Німеччина відзвітувала про чергову партію військової допомоги, передану Україні, серед якої згадується станція радіолокації повітряного спостереження TRML-4D, мостоукладальні машини та важковози.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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