Заявления коллаборантов на Херсонщине показывают, что они не смогли добраться до украинских реестров имущества и кадастра

В 2014 году в Крыму оккупанты смогли овладеть на порядок большим количеством сведений о недвижимости, чем в Херсоне в 2022 году, информирует ZN.ua.

Заявления коллаборантов на Херсонщине показывают, что они не смогли добраться до украинских реестров имущества и кадастра
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В Херсонской области агрессор не имеет доступа к украинским реестрам имущества и к кадастрам. Как сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, об этом свидетельствуют действия коллаборантов и оккупантов.

«Регистрация» собственности роSSийскими оккупантами - бесконечная преступная история. В рамках максимальной имитации якобы «управленческой эффективности» объявленной оккупантами фейковой преступной «администрации» в Херсоне коллаборант Владимир Сальдо заявил о так называемом «создании» якобы «нового реестра владельцев», «под защитой роSSийского государства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в такой фейковый «реестр» оккупанты обещают «занести владельцев», но не всех, а лишь отдельных, из тех, кто предоставит захватчикам «оригинальные документы на недвижимость»; все остальное захваченное имущество агрессор преступно планирует «потратить на собственные нужды».

То, что Сальдо стремится получить свой «кусок пирога» на воровстве как публичного, так и частного имущества в оккупированном Херсоне, выполняя соответствующие преступные задачи роSSийских спецслужб и олигархов Кремля, которые были доведены до фейковой «администрации» Сергеем Кириенко, никого не удивит. Но заявления кукол оккупантов означают прежде всего то, что агрессор не имеет доступа к украинским реестрам имущества и к кадастрам, и фактически не владеет сведениями о владельцах в Херсонской области, информируют в Ассоциации реинтеграции Крыма.

Отмечается, что и в Крыму оккупанты до сих пор, через восемь лет оккупации, не владеют полной информацией о настоящих крымских владельцах недвижимости, а также не смогли завершить преступную «перерегистрацию по роSSийскому закону». Фейковые «крымские депутаты государственной думы» в спешке стали «авторами» уже «согласованных Кремлем» противоправных «изменений к федеральным законам», которые «позволят» оккупантам в очередной раз «продлить» так называемый «переходный период» в крымской недвижимости еще на два года, до 2025 года.

Конечно, это происходит именно из-за тупика оккупантов, сообщают в Ассоциации реинтеграции Крыма.

Причем, в 2014 году в Крыму оккупанты очевидно смогли овладеть на порядок большим количеством сведений о недвижимости, чем в Херсоне в 2022 году, часть украинских чиновников в этой сфере тогда преступно согласилась сотрудничать с агрессором, чего не произошло сейчас в оккупированных районах материковой Украины, подчеркивают в Ассоциации реинтеграции Крыма.

По материалам: Ассоциация реинтеграции Крыма /

Лия Ильченко, ZN.ua





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