Участника АТО задержали в Москве, место его пребывания неизвестно - СМИ

В Москве неизвестные задержали участника АТО на Донбассе Олега Негоду.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает УНН .

"Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно", - сообщил источник.

Напомним, что в канун нового года в центре Москвы искали преступника, который подстрелил прохожих на Никольской улице (недалеко от Красной площади) и скрылся с места происшествия.