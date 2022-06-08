Кадыров вместо путина: какие шансы у председателя Чечни возглавить россию, Фейгин дал исчерпывающий ответ

владимир путин и кадыров рамзан

Кадыров многое сделал для путина, в частности, убивал представителей политической оппозиции и держит под контролем проблемный регион.

Как сообщает Politeka.net, с начала широкомасштабной войны рф против Украины председатель Чечни рамзан кадыров стал очень медийным – TikTok воином, который угрожает захватить Европу. Многие эксперты начали предполагать, что именно кадыров возглавит рф после путина.

Свою оценку в комментарии ТСН дал юрист, адвокат и роSSийский политик Марк Фейгин.

фейгин

Так, по мнению Марка Фейгина, шансы кадырова стать преемником путина, по мнению некоторых слишком смелых наблюдателей, абсолютно нулевые.

"Никогда кадыров не станет преемником путина. Знаете, как говорят: почему сын генерала не может стать маршалом? Потому что у маршала тоже есть сын. Так и здесь. Поэтому кадырову не светит возглавить россию, потому что там своих хватает", — сказал он.

По его словам, кадыров и раньше был таким медийным и показушным. Он многое сделал для путина, в частности, убивал представителей политической оппозиции и держит под контролем проблемный регион.

Путин и Кадыров

"Кадыров понимает: не станет Путина, и ему конец. А как он останется? Что он может сделать? И внутри самого Кавказа ему большой счет выставят. Кто бы ни пришел после Путина, с чего бы это ему сохранять этот лояльный" взаимный режим?", - пояснил Марк Фейгин.

Он также уверен, что в Чечне будет гражданская война – это просто неизбежно. Сейчас ее нет только из-за путина и режима в стране, но путин не вечен.


Александра Павленко, politeka.net





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