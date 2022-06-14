Bloomberg: Европа – широкая идея, где в ней место для Украины?

Если бы лидеры Евросоюза слушали только свое сердце, они полностью приняли бы Украину в организацию на саммите, который состоится в Брюсселе в этом месяце. Как сказал президент Франции Эммануэль Макрон: «Сердцем мы чувствуем, что Украина из-за своей борьбы и мужества уже сегодня член нашей Европы, нашей семьи и нашего объединения».

Согласно этим настроениям президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уехала в Киев в апреле и лично вручила президенту Владимиру Зеленскому анкету заявителя на вступление в ЕС . Впрочем, у европейцев есть не только сердце, но и голова. И главы многих лидеров и еврократов, включая Макрона, скорее отрицательно качаются из стороны в сторону, чем кивают в знак согласия, пишет на страницах Bloomberg Андреас Клут.

Автор отмечает, что если дать полноценное членство Украине прямо сейчас, это создаст много новых проблем для ЕС , который и так никогда не являлся образцом эффективного управления. Эти проблемы могут расколоть или даже уничтожить союз. Это касается и потенциального членства Молдовы и Грузии или даже Албании, Северной Македонии и других балканских стран. Спешка во включении этих стран в ЕС – плохая идея не только потому, что их экономики, судебные системы и другие государственные институты еще не готовы к этому. Это было бы также безответственным поступком еще и потому, что сам Евросоюз так и не решил внутреннее напряжение между тем, что еврократы называют «расширением» и «углублением», то есть выбором между принятием новых членов и усилением интеграции между уже имеющимися.