Bloomberg: Европа – широкая идея, где в ней место для Украины?
Не стоит цепляться за Евросоюз по версии Брюсселя, демократии на континенте разделяют куда более важную общую судьбу, информирует
Если бы лидеры Евросоюза слушали только свое сердце, они полностью приняли бы Украину в организацию на саммите, который состоится в Брюсселе в этом месяце. Как сказал президент Франции Эммануэль Макрон: «Сердцем мы чувствуем, что Украина из-за своей борьбы и мужества уже сегодня член нашей Европы, нашей семьи и нашего объединения».
Согласно этим настроениям президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уехала в Киев в апреле и лично вручила президенту Владимиру Зеленскому анкету заявителя на вступление в ЕС. Впрочем, у европейцев есть не только сердце, но и голова. И главы многих лидеров и еврократов, включая Макрона, скорее отрицательно качаются из стороны в сторону, чем кивают в знак согласия, пишет на страницах
Автор отмечает, что если дать полноценное членство Украине прямо сейчас, это создаст много новых проблем для ЕС, который и так никогда не являлся образцом эффективного управления. Эти проблемы могут расколоть или даже уничтожить союз. Это касается и потенциального членства Молдовы и Грузии или даже Албании, Северной Македонии и других балканских стран. Спешка во включении этих стран в ЕС – плохая идея не только потому, что их экономики, судебные системы и другие государственные институты еще не готовы к этому. Это было бы также безответственным поступком еще и потому, что сам Евросоюз так и не решил внутреннее напряжение между тем, что еврократы называют «расширением» и «углублением», то есть выбором между принятием новых членов и усилением интеграции между уже имеющимися.
После каждого из семи расширений, превративших первоначальное европейское объединение из шести стран в союз из 27 государств, управление всей организацией становилось более проблемным и громоздким. Все большее количество институтов и комиссий – это самая маленькая из проблем. ЕС превратился в Вавилон, наполненный хаосом традиций, языков и национальных интересов. Реальная проблема в том, что ЕС, увеличиваясь, не пересматривал свои соглашения достаточно тщательно, чтобы это позволило ему оставаться последовательным и решать реальные проблемы.