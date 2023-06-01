Франція проти використання своєї зброї для атак по РФ, але не диктує Україні, що робити "власними силами" – Bloomberg

Французький чиновник зазначив, що Париж не має розповідати Києву, як вести війну.

Франція підтримує право України на самооборону в протистоянні російському вторгненню, але вважає, що нашим військам не варто застосовувати отримані в якості допомоги французькі озброєння для атак по території РФ , пише Bloomberg із посиланням на офіційного представника Парижа, інформує ZN.ua .

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Водночас, як додав співрозмовник видання, Україна за бажання може робити більше із використанням "власних сил". За його словами, у такому випадку Франція не має диктувати нашій державі, як вести війну з Росією.