Франція проти використання своєї зброї для атак по РФ, але не диктує Україні, що робити "власними силами" – Bloomberg

Французький чиновник зазначив, що Париж не має розповідати Києву, як вести війну.

Франція підтримує право України на самооборону в протистоянні російському вторгненню, але вважає, що нашим військам не варто застосовувати отримані в якості допомоги французькі озброєння для атак по території РФ, пише Bloomberg із посиланням на офіційного представника Парижа, інформує ZN.ua.

Франція проти використання своєї зброї для атак по РФ, але не диктує Україні, що робити
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Водночас, як додав співрозмовник видання, Україна за бажання може робити більше із використанням "власних сил". За його словами, у такому випадку Франція не має диктувати нашій державі, як вести війну з Росією.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 рокуУ Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року
Блок рекламы


Похожие новости
Американські інспектори виявили проблеми у техніці, яку планували відправити Україні з КувейтуАмериканські інспектори виявили проблеми у техніці, яку планували відправити Україні з Кувейту
Столтенберг прокоментував атаку дронів на МосквуСтолтенберг прокоментував атаку дронів на Москву
МВС вирішило, що робити зі зброєю, яку роздали людям на початку війниМВС вирішило, що робити зі зброєю, яку роздали людям на початку війни
Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку України з боку ЄСМецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку України з боку ЄС
Вирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб РосіїВирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб Росії
Дуда про допомогу Україні: "В Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм"Дуда про допомогу Україні: "В Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм"
Макрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпекиМакрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки
Стратком про атаку дронів на Москву: "Війна, розв'язана Кремлем, повертається у Росію"Стратком про атаку дронів на Москву: "Війна, розв'язана Кремлем, повертається у Росію"
Швеція передасть Україні одні з найсучасніших БМП CV-90 – МіноборониШвеція передасть Україні одні з найсучасніших БМП CV-90 – Міноборони
Польща замовила у США протитанкові ракети Hellfire для гелікоптерівПольща замовила у США протитанкові ракети Hellfire для гелікоптерів
Последние новости
Подгружаем последние новости