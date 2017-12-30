Стал известен размер компенсации Мугабе за уход с поста президента Зимбабве

Покинувший пост президента Зимбабве Роберт Мугабе получит резиденцию, автопарк и возможность авиаперелетов в рамках пенсионного пакета для бывших руководителей, финансируемого правительством.

Об этом сообщает The Guardian .

Мугабе также будет иметь право на 20 сотрудников, включая шесть персональных охранников, зарплата которых будет оплачиваться из государственной казны. Бонус бывшего президента Зимбабве составит $10 млн.

Напомним, 21 ноября Роберт Мугабе согласился уйти в отставку под давлением военных и политических оппонентов.