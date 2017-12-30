Стал известен размер компенсации Мугабе за уход с поста президента Зимбабве

Стал известен размер компенсации Мугабе за уход с поста президента Зимбабве

Покинувший пост президента Зимбабве Роберт Мугабе получит резиденцию, автопарк и возможность авиаперелетов в рамках пенсионного пакета для бывших руководителей, финансируемого правительством. 

Об этом сообщает The Guardian.

Мугабе также будет иметь право на 20 сотрудников, включая шесть персональных охранников, зарплата которых будет оплачиваться из государственной казны. Бонус бывшего президента Зимбабве составит $10 млн.

Напомним, 21 ноября Роберт Мугабе согласился уйти в отставку под давлением военных и политических оппонентов. 




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